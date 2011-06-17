Петербургского сборщика "Вайлдберриза" подозревают в организации незаконной миграции

Следствие полагает, что он и другие фигуранты дела перевели через границу 126 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал петербуржцу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудника ООО "Вайлдберриз" подозревают в организации нелегального транзита иностранных лиц на территорию России, – сообщает глава Объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Следствие полагает, что с апреля 2022 года по июль 2024 года группа установленных и неустановленных лиц организовала незаконную миграцию граждан Таджикистана и Узбекистана в Россию в количестве не менее 126 человек. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Подозреваемый и другие фигуранты дела изготавливали поддельную документацию, которая содержала в себе фейковые уведомления о прибытии, сведения об оформлении трудовых патентов и месте пребывания иностранцев в адресе принимающей стороны. Всего в Петербурге и Ленобласти было задействовано 33 адреса.

Фигуранту уголовного дела запросили запрет определенных действий. Мужчина против избранной меры не возражал.

Ранее в организации незаконной миграции обвинили директора частной петербургской клиники.

Фото: Piter.TV