Петербуржцы сдали 29 тонн в июле, обеспечивая экологическую безопасность города

В июле текущего года более 9,5 тысяч петербуржцев приняли участие в специализированной системе приема опасных отходов.

Разработанная Комитетом по природопользованию Петербурга инициатива получила широкую поддержку, что привело к утилизации более 29 тонн опасных отходов за прошедший месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты ГУП "Экострой" Санкт-Петербурга занимались приемом и сортировкой различных видов опасных отходов, собрав и обезвредив более 9 тонн автомобильных покрышек, свыше 6,5 тонн батареек и аккумуляторов, 4,6 тонны вышедшей из эксплуатации компьютерной и бытовой техники, 4,4 тонны химических отходов, 3,2 тонны люминесцентных ламп и 301 кг светодиодных ламп, 851 кг лекарственных препаратов, а также 43 кг противогазов с комплектующими и 38 кг термометров.

Комитетом по природопользованию Петербурга была организована бесплатная система сбора опасных отходов от населения, которая позволяет горожанам утилизировать различные опасные вещества. Всего в городе действует 505 экотерминалов и 18 экопунктов, где можно сдать батарейки.

Система сбора опасных отходов продолжает развиваться с акцентом на обеспечение экологической безопасности города.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга борется со строительным мусором

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