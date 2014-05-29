Петербургские суды приостановили 287 уголовных дел из-за заключения контрактов с Минобороны

Больше 200 из них было "заморожено" в районных судах.

В прошлом году петербургские суды приостановили 287 уголовных дел в связи с тем, что подсудимые заключали контракты с Минобороны во время судопроизводства. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Так, мировыми судами было приостановлено 41 уголовное дело, районными – 210 дел. Гарнизонные военные суды делали подобное 35 раз, а Санкт-Петербургский городской суд – 1 раз.

Ранее мы сообщали, что Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников.

Фото: Piter.TV