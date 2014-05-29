Петербургские суды приостановили 287 уголовных дел из-за заключения контрактов с Минобороны

В прошлом году петербургские суды приостановили 287 уголовных дел в связи с тем, что подсудимые заключали контракты с Минобороны во время судопроизводства. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
Так, мировыми судами было приостановлено 41 уголовное дело, районными – 210 дел. Гарнизонные военные суды делали подобное 35 раз, а Санкт-Петербургский городской суд – 1 раз.
Ранее мы сообщали, что Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников.
Фото: Piter.TV
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