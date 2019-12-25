27 апреля циклон сохранит в Петербурге прохладу и дожди

Температурный фон останется на 2-3 градуса ниже своей климатической нормы.

Во вторник, 27 апреля, условия погоды в Петербурге будет определять периферия циклона, центр которого над Ивановской областью. Он сохранит в городе обширные облачные поля, вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня окажется на 3 градуса ниже своей климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +3…+8. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на майские праздники.

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