Петербуржцы 248 тысяч раз набрали номер службы 112 в июле

В среднем за сутки специалистам звонили 8 тысяч человек.

За июль в службу экстренных вызовов 112 поступило свыше 248 тысяч вызовов, смс и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В среднем за сутки специалистам звонили 8 тысяч человек, 27 июля в 112 обратилось рекордное количество человек – более 9 тысяч. Из всех вызовов полиции были адресованы 73 тысячи звонков, скорой помощи – около 60 тысяч, пожарным около 7 тысяч обращений, в службу газа звонили 1,8 тысяч человек. 11 тысяч вызовов потребовали срочного и комплексного реагирования, поэтому их приняли сразу несколько экстренных служб. Самой популярной причиной обращения в службу стали ДТП, таковых обращений вышло 15 тысяч за один месяц. 1,6 тысяч сообщений касались пожаров.

Отмечается, что операторы службы 112 принимают сообщения на пяти иностранных языках и смс от людей с ограничениями по речи и слуху.

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