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Более 23 тыс. детских операций провели за год в Петербурге
Сегодня, 9:58
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Более 23 тыс. детских операций провели за год в Петербурге

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Более половины плановых вмешательств приходится на грыжи брюшной стенки.

Петербургские детские хирурги провели рекордное количество операций в 2024 году, превысив свой прошлогодний результат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

По словам главного внештатного детского специалиста-хирурга комитета по здравоохранению, заведующего хирургическим отделением Детской городской больницы № 1 Михаила Щебенькова, за прошлый год было выполнено 23 654 плановых и экстренных операций — 73% и 27% соответственно. 

Отметим, что большая часть экстренных операций — это острый аппендицит. 

Ранее Piter.TV сообщал, что на базе Детской городской больницы №1 откроют катамнестическое отделение.

Фото: Piter.TV

Теги: детские операции, здравоохранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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