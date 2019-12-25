Более 23 тыс. детских операций провели за год в Петербурге

Более половины плановых вмешательств приходится на грыжи брюшной стенки.

Петербургские детские хирурги провели рекордное количество операций в 2024 году, превысив свой прошлогодний результат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

По словам главного внештатного детского специалиста-хирурга комитета по здравоохранению, заведующего хирургическим отделением Детской городской больницы № 1 Михаила Щебенькова, за прошлый год было выполнено 23 654 плановых и экстренных операций — 73% и 27% соответственно.

Отметим, что большая часть экстренных операций — это острый аппендицит.

Ранее Piter.TV сообщал, что на базе Детской городской больницы №1 откроют катамнестическое отделение.

Фото: Piter.TV