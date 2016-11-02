На базе Детской городской больницы №1 откроют катамнестическое отделение

В катамнестическом отделении врачи будут наблюдать за детьми с внутриутробно обнаруженными пороками развития в период после выписки.

Новый детский центр хирургии, который откроют на базе Детской городской больницы №1, получит собственное катамнестическое отделение. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга со ссылкой на участников программы "Петербург – город решений".

В катамнестическом отделении врачи будут наблюдать за детьми с внутриутробно обнаруженными пороками развития в период после выписки.

В Петербурге создана и эффективно работает с 2019 года стройная система катамнеза – медицинской помощи детям группы риска с развитием стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности в связи с перинатальной патологией.

При Первой детской больнице на улице Зины Портновой, дом 40 работает Реабилитационный центр для детей, перенесших заболевания перинатального периода. Помощь детям оказывают неврологи, ортопеды, клинические психологи, эрготерапевты, коррекционные педагоги, логопеды, специалисты физической реабилитации. Центр принимает до двух тысяч детей в год. Курс реабилитации для каждого малыша составляет 21-28 дней и может проводиться 2-4 раза в год по медицинским показаниям.

Фото: Telegram/ Комздрав Спб