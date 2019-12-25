Со вторника в Петербурге начнется потепление

Температура воздуха составит +1…+3 градусов.

Во вторник, 23 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять проходящий по региону с запада на восток теплый атмосферный фронт. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его воздействие на погоду в городе ограничится в натекании облачности, развороте ветра на южные румбы и повышении температуры. Вероятность осадков не велика. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы слепили из снега Казанский собор в миниатюре.

Фото: pixabay.com