238 тысяч тонн мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году

Все фрукты проходят фитосанитарный контроль.

В региональном управлении Россельхознадзора подсчитали, сколько мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в течение 2021 года. Больше всего цитрусовых (53%) привезли из Марокко.

Среди крупным поставщиков также ЮАР, Пакистан. Также фрукты привозили из Аргентины, Перу, Уругвая, Египта, Чили и Эквадора. Все товары прошли фитосанитарный контроль.

Всего в регионы поставили 238 тонн мандаринов и их разновидностей: клементинов, сатсумов, танжеринов, танжело и тангора.

Накануне Нового года в Морском порту Петербурга нашли 48 тонн заражённых цитрусовых.

Фото: Pixabay