238 тысяч тонн мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году

В региональном управлении Россельхознадзора подсчитали, сколько мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в течение 2021 года. Больше всего цитрусовых (53%) привезли из Марокко.
Среди крупным поставщиков также ЮАР, Пакистан. Также фрукты привозили из Аргентины, Перу, Уругвая, Египта, Чили и Эквадора. Все товары прошли фитосанитарный контроль.
Всего в регионы поставили 238 тонн мандаринов и их разновидностей: клементинов, сатсумов, танжеринов, танжело и тангора.
Накануне Нового года в Морском порту Петербурга нашли 48 тонн заражённых цитрусовых.
Фото: Pixabay
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