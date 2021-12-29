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238 тысяч тонн мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году
Сегодня, 16:11
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238 тысяч тонн мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году

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Все фрукты проходят фитосанитарный контроль.

В региональном управлении Россельхознадзора подсчитали, сколько мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в течение 2021 года. Больше всего цитрусовых (53%) привезли из Марокко.

Среди крупным поставщиков также ЮАР, Пакистан. Также фрукты привозили из Аргентины, Перу, Уругвая, Египта, Чили и Эквадора. Все товары прошли фитосанитарный контроль. 

Всего в регионы поставили 238 тонн мандаринов и их разновидностей: клементинов, сатсумов, танжеринов, танжело и тангора.

Накануне Нового года в Морском порту Петербурга нашли 48 тонн заражённых цитрусовых. 

Фото: Pixabay

Теги: мандарины, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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