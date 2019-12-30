В среду в Петербурге похолодает до -1 градуса

Возможен мокрый снег.

В среду, 22 января, в Петербург придет похолодание, а также усилится ветер. Об этом сообщают специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 22 января будет колебаться от +1 до –1 градуса. Местами возможен мокрый снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 15-17 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге аномально поднялся уровень воды в Неве.

Фото: pixabay.com