22 новых светофора установят в Петербурге

Сейчас специалисты занимаются установкой светофоров по 10 адресам.

В семи районах Петербурга устанавливают новые светофоры. Всего появится 22. Об этом в четверг, 19 мая, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Сейчас специалисты занимаются установкой светофоров по 10 адресам: на перекрестке улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта, у дома №32 по проспекту Обуховской Обороны, на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта, у дома №7 по проспекту Маршала Блюхера, на Комсомольской площади и других. Так, их уже устанавливают в Красносельском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Невском, Кировском и Центральном районах.

Сегодня проходит первый этап установки работ по устройству светофоров. В него входит изменение планировочного решения дороги, прокладка трубной коммуникации, строительство светофорных постов и монтаж светофорной колонки. Отмечается, что работы планируют завершить до октября.

Ранее мы сообщали, что на трассе Петербург – Псков введут реверсивное движение до 27 июня. Ограничения начали вводить постепенно.

Фото: pexels