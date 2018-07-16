Ночь с 21 на 22 июня будет самой короткой

В Санкт-Петербурге 21 июня солнце взошло в 03:37, а сядет в 22:26 и в 03:37 22 июня оно снова взойдет.

Ночь на 22 июня будет самой короткой в году. В пятницу, 21 июня, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты.

В Санкт-Петербурге 21 июня солнце взошло в 03:37, а сядет в 22:26 и в 03:37 22 июня оно снова взойдет.

В день солнцестояния (21 июня) солнце в полдень поднимается на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время. В течение суток солнце описывает самую большую дугу на небе. В течение нескольких дней продолжительность дня будет неизменной, а потом день начнется убывать.

Ранее Росгидромет составил рейтинг самых солнечных городов России.

Фото: pixabay.com​​​​​​​