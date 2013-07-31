Петербургскому КАДу исполнилось 20 лет

Кольцевая дорога Северной столицы начала свою работу 26 декабря 2002 года.

Сегодня Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга празднует вхождение в третий десяток. Ровно 20 лет назад трасса была официально открыта для движения, – рассказали в пресс-службе ГАТИ Северной столицы.

Магистраль значительно улучшила транспортную доступность, обеспечив быстрое и удобное сообщение между различными районами города. Как и любое крупное инфраструктурное сооружение, КАД требует периодического проведения ремонтных работ, для которых Федеральному управлению автодорог "Северо-Запад" не требуются распоряжения ГАТИ об ограничении движения. Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

В пресс-службе ГАТИ напомнили, что на сайте инспекции регулярно публикуется актуальная информация об ограничениях на КАДе, улицах Петербурга и федеральных трассах Ленинградской области.

Ранее стало известно, что с 09:00 27 декабря начнет свою работу станция метро "Горный институт".

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга