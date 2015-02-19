200 млн выделили на закупку оборудования заводу "Киров-Энергомаш" в Петербурге

Завод производит оборудование для атомной отрасли, нефтегазовой промышленности, тепло- и гидроэнергетики, корабельной энергетики.

Займ на 200 млн заводу "Киров-Энергомаш", входящему в ГК "Кировский завод" одобрил Фонд развития промышленности Петербурга. Деньги направят на покупку оборудования для производства продукции для атомной отрасли, передают в Смольном.

Оборудование приобретут в лизинг по программе модернизации действующего производства. Это позволит увеличить объем выпуска продукции и снизить зависимость от поставок импортных комплектующих.

Напомним, что завод производит оборудование для атомной отрасли, нефтегазовой промышленности, тепло- и гидроэнергетики, корабельной энергетики.

Ранее мы писали, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

Фото: pexels

