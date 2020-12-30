На фасаде "Лахта Центра" и "Газпром Арены" 1 января покажут световое шоу

После боя курантов и гимна РФ фасады Лахта Центра и стадиона засияют огнями.

В Петербурге 1 января самое высокое здание в Европе Лахта Центр и стадион "Газпром Арена" станут частью светового шоу. Об этом сообщали в группе в соцсети "ЛИИС Инженерные решения".

После боя курантов и гимна РФ фасады Лахта Центра и стадиона засияют огнями. В чаше "Газпром Арены" зазвучит симфоническая музыка. Посмотреть на шоу можно в трансляции, начиная с 00:05 1 января.

Шоу подготовили разработчики систем автоматизации и диспетчеризации Лахта Центра компанией ЛИИС.

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Видео: ВКонтакте/ ЛИИС Инженерные решения