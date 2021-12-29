На Литейном 19-летний водитель сбил 17-летнего юношу

Он был госпитализирован с переломом костей левой стопы.

В Петербурге 19-летний автомобилист сбил на пешеходном переходе 17-летнего юношу. Об этом стало известно Piter.tv.

Водитель на автомобиле Hyundai Sonata на Литейном проспекте в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившего проезжую часть 17-летнего юношу. Он был госпитализирован с переломом костей левой стопы.

Водитель за нарушение ПДД в 2021-2022 годах привлекался 2 раза.

Ранее два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv