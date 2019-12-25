В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус 19,5 тысяч человек

Под наблюдением врачей находятся 682 человека.

За последние сутки, 1 сентября, в Петербурге обследовали на COVID-19 19 467 человек. Об этом сообщили в городском оперштабе "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остаются 682 человека, 4 из них в обсерваторе. 678 человек считаются контактными. Региональная информационно-справочная служба по вопросам коронавируса обработала за сутки 172 вызова.

Всего за сутки в России зафиксировано 4 952 новых случая заражения коронавирусом.

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