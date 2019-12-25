За сутки от коронавируса в России излечилось 5 464 человека.

В России зафиксировано 4 952 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 005 000 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 625. Далее идут Санкт-Петербург — 189, Московская область — 158, Нижегородская область — 147, Ростовская область — 145.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 464 человека. За весь период — 821 169.

За минувшие сутки скончалось 115 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 414 человек.

Отмечается, что у 24,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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