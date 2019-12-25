В среднем каждый россиянин в 2020 году стал тратить на 11,5 тысяч рублей меньше из-за пандемии.

Москвичи сократили расходы на 41 тысячу рублей на фоне пандемии. Результатами подсчётов поделились в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Исследовались траты жителей столицы с января по июнь 2020 года.

Второе место по экономии средств заняла Якутия. Там граждане в среднем стали меньше тратить примерно на 28,7 тысяч рублей. Далее идут жители Севастополя, сэкономившие 26 тысяч рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа – 19,1 тысяч, и Краснодарского края –18,9 тысяч. Жители Калининградской области "ужались" по сравнению с прошлым годом на 18,1 тысяч рублей.

В среднем каждый россиянин в 2020 году стал тратить на 11,5 тысяч рублей меньше из-за пандемии коронавируса. Отметим, что с 2006 года траты россиян только росли.

Ранее Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование.