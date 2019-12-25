18-летнего петербуржца подозревают в стрельбе с балкона по троллейбусу

У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Поздним вечером 23 февраля 18-летний юноша стрелял по троллейбусу. В полицию обратился диспетчер СПБ ГУП "Горэлектротранс". Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел на пересечении площади Диктатуры и Лафонской улицы. Оперативно было установлено, что выстрелы производились с балкона дома 62 по Суворовскому проспекту.

После полуночи 24 февраля по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний юноша. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

На прошлой неделе мужчина в честь свадьбы устроил стрельбу на Синопской набережной.

Фото: Piter.tv