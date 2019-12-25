В Петербурге 18-летний юноша получил тяжелые травмы при падении с качели

Он находится в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В Петербурге 18-летний молодой человек получил тяжелые травмы после падения с качели. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 17 мая поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В ней говорилось, что из своей квартиры по Товарищескому проспекту был госпитализирован 18-летний И. с катотравмой, закрытым компрессионным переломом тела, закрытым переломом крыла правой подвздошной кости, закрытой травмой живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Со слов врача поликлиники № 25, который вызвал скорую, И. упал с качели.

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Фото: Pixabay