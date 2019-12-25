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В Ленобласти 183 дорожные камеры будут подключены к нейросети к концу лета
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 183 дорожные камеры будут подключены к нейросети к концу лета

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Нейросеть автоматически способна определить не только регистрационный номер, но также марку и модель автомобиля по габаритам и очертаниям. 

В Ленобласти 100 дорожных камер подключили к нейронным сетям. Работы ведутся в рамках проекта по развитию комплекса "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

К концу лета к нейронным сетям планируется подключить 183 камеры. В первую очередь, к сетям подключаются камеры на въездах и выездах под Петербургом, а также расположенные в районных центрах, крупных населенных пунктах и около ТРК "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас". 

Нейросеть автоматически способна определить не только регистрационный номер, но также марку и модель автомобиля по габаритам и очертаниям. 

За прошлую неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: камеры, нейросеть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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