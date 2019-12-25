В Ленобласти 183 дорожные камеры будут подключены к нейросети к концу лета

Нейросеть автоматически способна определить не только регистрационный номер, но также марку и модель автомобиля по габаритам и очертаниям.

В Ленобласти 100 дорожных камер подключили к нейронным сетям. Работы ведутся в рамках проекта по развитию комплекса "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

К концу лета к нейронным сетям планируется подключить 183 камеры. В первую очередь, к сетям подключаются камеры на въездах и выездах под Петербургом, а также расположенные в районных центрах, крупных населенных пунктах и около ТРК "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас".

Нейросеть автоматически способна определить не только регистрационный номер, но также марку и модель автомобиля по габаритам и очертаниям.

За прошлую неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев.

Фото: Piter.tv