В Петербурге прикрыли 17 незаконных летних кафе

В отношении нарушителей составили административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

За минувшие выходные в Санкт-Петербурге ликвидировали 17 незаконных торговых точек. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

В ходе мероприятий участки были освобождены от незаконного использования. Эксперты обошли территорию на улицах: Восстания, Караванной, Малой Конюшенной, Большой Морской, Рубинштейна, Итальянской, Лиговском и Невском проспектах и других улицах, которые часто занимают летние кафе без лицензии.Сотрудниками ведомства вывезено 74 стола, более 170 стульев, 4 скамейки со столешницами и 4 скамьи. Помимо этого, в соответствие приведены летние кафе, превышающие границы участков, находящихся в аренде.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

Ранее Piter.TV публиковали список самых нестандартных вакансий в Петербурге, созданный на основе данных сервиса Head Hunter.

Фото: пресс-служба ККИ