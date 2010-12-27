Несовершеннолетнего из колледжа Санкт-Петербургского метрополитена ударили ножом

Пострадавший находится в средней степени тяжести.

На выходных в Петербурге на Красногорской улице несовершеннолетнего юношу ударили ножом. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около четырех часов утра. По словам пострадавшего 17-летнего студента колледжа Санкт-Петербургского метрополитена, между ним и его знакомым возникла ссора. Во время ссоры подозреваемый ударил своего оппонента ножом и пытался сбежать, однако, его поймали сотрудники полиции.

Пострадавший находится в больнице с проникающими колото-резаными ранами брюшной полости и находится в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст.ст. 30 ч.3, 105 ч. 1 УК РФ.\

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