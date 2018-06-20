За сутки в Петербурге сбили 17 человек

Семеро людей стали жертвами наезда на тротуарах, семеро на дорогах и трое во дворах.

В четверг, 18 апреля, в Петербурге произошло 404 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 24 человека, в их числе пять детей. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в своей группе "ВКонтакте".

Только семеро из общего числа пострадавших оказались водителями или пассажирами транспортных средств. Оставшихся 17 человек стали жертвами наездов. Трех пешеходов сбили при переходе дороги в неположенном месте, четверых — на "зебре", еще трое пострадали во дворах, а семеро в момент наезда находились на тротуарах города. Случаи с летальными исходами в этот день зафиксированы не были.

Ранее мы писали, что иномарка снесла пешеходов и врезалась в дерево в центре Петербурга.

Фото: pixabay.com, ВКонтакте / Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО