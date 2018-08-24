Юный пианист из Санкт-Петербурга победил на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение"

Иван Бессонов получил главный приз музыкального фестиваля, который завершился накануне вечером в Эдинбурге.

Юный пианист из Санкт-Петербурга стал лучшим музыкантом на международном фестивале молодых исполнителей "Eurovision Young Musicians 2018".

ХIХ конкурс молодых музыкантов завершился накануне вечером, 23 августа, в Эдинбурге. Лучшим стал 16-летний Иван Бессонов из России. Фестиваль молодых исполнителей классической музыки проводится раз в 2 года по инициативе Европейского вещательного союза. Он объединяет участников из 56 стран и имеет многомиллиардную аудиторию.

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. С 6 лет занимается музыкой. К сегодняшнему дню он один из самых титулованных юных музыкантов нашей страны. Иван принимал участие в десятках различных фестивалей. Обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, обладатель первых премий конкурсов имени А. Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке", ASTANA РIАNO PASSION, "Молодые дарования России" и другие. Стал финалистом всероссийского конкурса "Синяя птица". Иван Бессонов выступал с Симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан.

Кроме этого Иван Бессонов сочиняет музыку. В 2015 году он написал музыку к документальному фильму Виктора Косаковского Varicella.

Видео: Eurovision Young Musicians

Фото:Ibstagram