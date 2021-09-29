В Петербурге у шести станций метро установили комплексы фиксации нарушений ПДД

Речь идет о камерах у "Комендантского проспекта", "Горьковской", "Звездной", "Приморской", "Ладожской" и "Ленинского проспекта".

В Петербурге у шести станций метро установили 15 комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 29 декабря.

Речь идет о камерах около "Комендантского проспекта", "Горьковской", "Звездной", "Приморской", "Ладожской" и "Ленинского проспекта". Комплексы фото- и видеофиксации следят за нарушениями правил парковки в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27-3.28 "Остановка/стоянка запрещена".

Напомним, что с 1 сентября комплексы фиксации нарушений ПДД заработали на улице Рубинштейна. Там было установлено 23 камеры. Они увеличили эффективность в 2 раза.

Ранее комплексы появились на Невском проспекте. Камеры установлены на перекрестках с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Фото: Piter.TV