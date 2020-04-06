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Петербуржца подозревают в интимной связи с 15-летней воспитанницей детдома
Сегодня, 9:04
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nastya960

Петербуржца подозревают в интимной связи с 15-летней воспитанницей детдома

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В полицию обратилась директор ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию".

Совершеннолетний петербуржец вступил в интимную связь с воспитанницей детского дома. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 марта обратилась директор ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию". Она сообщила, что в период с 1 по 14 марта в квартире дома 34к1 по проспекту Маршала Жукова неизвестный мужчина вступал в интимную связь по обоюдному согласию с её 15-летней воспитанницей.

По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 22-летний А.

Ранее жителя Мурино задержали за секс с 13-летней летом на пляже.

Фото: Piter.tv

Теги: детдом, интимная связь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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