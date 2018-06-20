Несовершеннолетняя петербурженка выпила 75 капсул нейролептика

Она находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге 15-летняя девочка отравилась нейролептиками. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии, но врачи смогли ее откачать. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Девочку забрали из квартиры на улице Орджоникидзе около одиннадцати часов вечера 14 апреля. Врачи выяснили, что девочка выпила 75 капсул нейролептических препаратов. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по данному делу.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге два подростка попали в больницу с отравлением гашишом.

Фото: Piter.TV​​​​​​​