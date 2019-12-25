Из окна московской квартиры выпал 15-летний сын актрисы "Закрытой школы"

Перед сном молодой человек вышел на балкон покурить и больше не вернулся в комнату.

Минувшей ночью трагически погиб 15-летний сын российской актрисы сериала "Закрытая школа" Юлии Дробот. Юноша выпал из окна московской квартиры. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Вместе с двоюродным братом подросток приехал погостить к бабушке, проживающей на востоке столицы. Родные и близкие заметили, что весь день он был нервным и взвинченным и смог успокоиться лишь под ночь. Перед сном молодой человек вышел на балкон покурить и больше не вернулся в комнату.

В настоящий момент следствие изучает обстоятельства произошедшего. Родственники погибшего вспоминают, что не так давно подросток заступился за девушку и в драке он получил многочисленные увечья и травмы головы. Его госпитализировали и успешно прооперировали.

Мама погибшего, актриса Юлия Дробот, преподает в театральном институте. Отец мальчика Роман Дробот – режиссер в театре имени Станиславского. Девятиклассник занимался фехтованием, мечтал продолжить актерскую династию.

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Фото: pixabay.com