Без работы из-за пандемии коронавируса остались 150 тысяч петербуржцев

Больше всего пострадали отрасли, которые связаны с обслуживанием людей.

Аналитики петербургского НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) вместе с комитетом по труду и занятости Петербурга оценили влияние кризиса на рынок труда. Из-за пандемии COVID-19 весной без работы остались 150 тысяч петербуржцев.

Больше всего пострадали отрасли, которые связаны с обслуживанием людей. В сфере торговли без работы оказались более 38 тысяч человек, из общепита уволили 5 тысяч сотрудников, из сферы туризма – более 3 тысяч. Также без работы остались 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров.

В это же время специалисты отметили, что за последние 2 недели количество вакансий на сайтах по поиску работы выросло на 13 %.

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Фото: Piter.TV