Piter.tv и Сбербанк представляют первый выпуск бизнес-сериала «ЗаДело»

Кризис, вызванный пандемией, повлиял на малый бизнес в большей степени. Эта ситуация ЗАДЕЛА и тех, кто продаёт товары и тех, кто оказывает услуги. В нашем проекте мы расскажем о предпринимателях, которые невзирая на внешние обстоятельства, перестраивают модели, находят новые решения и вместе со своей командой берутся ЗА ДЕЛО, чтобы выйти из кризиса победителем.

За 10-12 дней проростки подсолнечника, гороха, шнитт лука, свеклы и других культур превращаются в готовый продукт. Еще несколько часов надо, чтобы собрать урожай, упаковать и доставить покупателю, рассказывает Константин Глазунов – директор по развитию и один из основателей компании, выпускающей продукцию под брендом "Скажи вкусно".

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Микрозелень – это зелень овощных или бобовых культур на стадии двух листьев, это расточек, который из семечек берет всю энергию, чтобы ему расти. Вот в тот момент, когда он её набрал и сейчас он уже будет превращаться в большое растение, в этот момент мы его срезаем и упаковываем.

Все начиналось 4 года назад с эксперимента, когда в офисе поставили стеллаж и вырастили первые образцы микрозелени. Дальше была теплица в Коломягах, сегодня производство в экологически чистом районе Ленобласти. Путь на прилавки тоже был не простым.

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Российский рынок он очень тяжелый на что-то новое и не совсем дешевое. Мы не категория дорогих продуктов, но мы и не дешевый сегмент. "Сейчас у нас огурцы, сейчас у нас картошка, ваша зелень никому не нужна" - мы очень часто это слышали.

Однако уже в январе 2020 года микрозелень "Скажи вкусно" можно было найти на полках практически всех продуктовых сетей в 8 городах России.

Из теплицы в Ленобласти на автостоянку в 10 минутах езды от центра Калининграда – автомобильный кинотеатр "Ночной дозор" был одним из первым детищ бизнесмена Павла Поникаровского. Вместимость кинотеатра 150 авто, платить нужно за машину, а не число ее пассажиров. Формат, давно полюбившийся в Америке, для России стал настоящим событием в мире кино.

Павел Поникаровский, владелец киносети "Люмен Фильм":

В 2008 году еще у моего бывшего работодателя пришла идея открыть автомобильный кинотеатр в Калининграде. Он съездил в Америку, посмотрел, как они работали, им очень понравилась эта задумка и он попросил меня, чтобы я этот проект реализовал. Здесь большой экран 20 метров в ширину и 15 метров в высоту, почти 5-этажный дом. Такая картинка она впечатляющая. Самый мощный проектор используется для выведения этой картинки. Это масштабное зрелище.

После "Ночного дозора" Павел основал целую сеть из 10 небольших кинотеатров по всей России. Но в конце марта пандемия внесла свои коррективы в бизнес-план.

Павел Поникаровский, владелец киносети "Люмен Фильм":

У меня были плохие мысли по этому поводу еще в конце января. Я понимал, что если к нам эта зараза придет, то кинотеатры падут первыми жертвами каких-то ограничений и закрытий. В целом переживаем, 10 кинотеатров у нас по всей стране стоят, люди получают минимальную заработную плату, это 100 человек. Нам жалко свои коллективы, мы их собирали по крупинкам долгие годы и конечно, сейчас для нас это испытание.

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Первое, что мы подумали, так как людям запрещено стало выходить из дома, свободно перемещаться. Мы подумали, как сделать так, чтобы люди все-таки получили нашу продукцию.

Именно тогда в "Скажи вкусно" поняли – надо как можно скорее занять места и на онлайн-прилавках.

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Мы увидели тенденцию, рост в этом направлении. Мы оперативно сделали качественную красивую фотосъемку нашей продукции и всем нашим партнерам сразу написали о сотрудничестве, рассказали о преимуществах нашего продукта, что в первую очередь в силу того, что у людей после зимы снижен итак иммунитет и им нужны витамины и наш продукт он является ярким представителем продукции, повышающей иммунитет. Под этим лозунгом мы пошли на онлайн площадки.

К моменту начала самоизоляции проектор "Ночного дозора" полностью исчерпал свой ресурс, автокинотеатр не функционировал уже несколько лет. Но оказалось, что возродить "Ночной дозор" в условиях пандемии не так сложно: с закрытого кинотеатра сети сняли мощный проектор, обновили площадку – и вот уже почти месяц жители Калининграда могут посещать бесконтактный автокинотеатр под открытым небом. Билеты сотрудники продают в индивидуальных средствах защиты. А посетителей просят соблюдать строгие санитарные нормы.

Павел Поникаровский, владелец киносети "Люмен Фильм":

2 года думали его возродить, а пандемия этот процесс резко ускорила и мы очень быстро приняли решение о том, что нам надо вернуть кинопоказ на большой экран и это будет очень классно, если это будет "Ночной дозор", потому что это уже стало визитной карточкой нашего региона, многие вспоминают как они приезжали со своими друзьями сюда и показывали это как "диво дивное" и "чудо чудное".

Возрождение "Ночного дозора" стало важным социальным проектом – людям вернули возможность коллективного, но безопасного досуга. Для кого-то это стало единственной возможностью – наконец вырваться из 4 стен. А для кого-то возвращением к любимой работе.

Павел Поникаровский, владелец киносети "Люмен Фильм":

Для них жить без кино, они привыкли. Для них это очень интересная работа, гордые тем, что они работают в киносети и для них отсутствие этого ресурса, точки приложения своего труда – для них это печально. И когда появилась хоть какая-то возможность реализовать новый проект на базе "Ночного дозора" они с удовольствием это восприняли.

Весь период самоизоляции Павел продолжал выплачивать зарплату сотрудникам киносети из собственных средств. Сегодня государство вместе с банками разработало меры поддержки предпринимателей. Всего за 1 день действия госпрограммы кредитования на выплату зарплаты под 2% Северо-Западный банк Сбербанка заключил 500 кредитных договоров с предпринимателями на общую сумму более 700 млн. рублей. И это лишь одна из антикризисных мер.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Для наиболее пострадавших отраслей и правительство, и банки выработали специальные меры поддержки. На Северо-Западе по разным антикризисным программам Сбербанк уже одобрил более 8 тыс. заявок на общую сумму 45 млрд. руб. рублей. Из них 98% заявок приходится на поддержку малого бизнеса. С 1 июня стартовала новая программа кредитования на нужды бизнеса под 2% годовых с возможностью компенсации и суммы основного долга и процентов по кредиту за счёт государства.

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Мы за время пандемии мы устояли в силу оперативных действий, и мы не сократили ни одного человека и не понизили никому зарплату.

Адекватно оценить риски и возможности, придумать что-то новое или возродить хорошо забытое старое – универсального рецепта для преодоления трудностей нет. Лишь в одном все предприниматели единогласны – нужно оставлять место для мечты.

Константин Глазунов, директор по развитию ООО "ГринКорн":

Сейчас первая мечта и глобальная цель – открыть кафе здоровой пищи. У нас уже был эксперимент, когда было производство в городе. Показал хороший результат. В силу пандемии этот вопрос затягивается. Надеюсь, что мы все-таки этого добьемся. А если говорить о мечте, то это сеть кафе.

Павел Поникаровский, владелец киносети "Люмен Фильм":

Мечтаем, чтобы мы вернулись к нормальной жизни. Мне кажется, большинству из нас нравилась наша жизнь: без ограничений, с тем уровнем свободы, который присутствовал и конечно, отсутствие перемещений, оно тяготит. Очень хотелось бы чтобы это время прошло и наступили опять те самые времена, как и раньше.

В следующем выпуске вас ждут новые истории от предпринимателей со всего Северо-Запада России, которые не опустили руки, несмотря на отсутствие заказов и закрытие магазинов, а с удвоенной силой взялись "ЗА ДЕЛО".