150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии, только 15 из них живы

Появилось фото и видео с места трагедии. Сообщается, что только 15 дельфинов из 150 еще живы.

В ночь на пятницу в 10 километрах от города Огаста на ю-з Австралии обнаружен массовый выброс дельфинов - гринд.

Всего на берегу обнаружено 150 китов, и только 15 были живы. Остальные дельфины погибли. Сотрудники природоохранных служб, волонтеры и местные жители пытаются спасти еще живых дельфинов.

В то же время на берегу развернуты работы по уборке с берега погибших животных. Специалисты изучают причины массовой гибели дельфинов. А спасательные службы предупредили, что неподалеку замечены акулы.

Для справки: Гринда — морские животные. Гринда у нас более известна под названием кит-пилот. Род гринда вместе с другими дельфинами входит в семейство дельфиновые. Семейство дельфиновые входит в состав отряда китообразные. Подотряд называется "зубатые киты". Вес взрослого самца при длине 8 метров может достигать до трех тонн. Киты - Пилоты социальные животные. Живут только группами, под предводительством вожака. Этим возможно и объясняется название "пилоты".

Ученые до сих пор не могут прийти к единодушному мнению, почему дельфины выбрасываются на берег. По одной из версий, если вожак выбрасывается из-за болезни или ранения на берег, остальные следуют за ним, чтобы спасти. По другим версиям дельфины подплывают близко к берегу и не успевают уйти на глубину во время отлива. В некоторых случаях массовые «самоубийства» морские животные совершают вскоре после активного использования поблизости военных гидролокаторов.

Видео: YouTube

Фото: Twitter/@WAParksWildlife