14 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года

Ранее лидером среди тёплых дней 2023 года был 19 января, тогда столбики термометров поднялись до +5 градусов.

Как и прогнозировалось, сегодняшний день в Петербурге стал самым тёплым с начала года. К полудню температура в городе повысилась до 5,9 градуса, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

И это не предел, в ближайшие часы температура продолжит расти, так что точное значение нового достижения будет известно после 21:00. Михаил Леус, синоптик

Ранее лидером среди тёплых дней 2023 года был 19 января, тогда столбики термометров поднялись до +5 градусов.

Завтра поступление тёплого воздуха постепенно прекратится, ночью 16 марта температура уйдёт в отрицательные значения, но днём вновь станет положительной. Температурные качели ожидаются и в пятницу.

Фото: Piter.tv