Подчиненные губернатора Ленобласти за 2020 год сорвали сроки исполнения 224 поручений

Всего за 2020 год чиновникам Ленобласти необходимо было исполнить 1770 поручений губернатора.

В 2020 году сроки выполнения 224 поручений губернатора Ленобласти или 12,7% от общего числа были сорваны. Об этом рассказала начальник управления координации исполнения поручений президента РФ администрации губернатора и правительства Ленобласти Анастасия Муталенко.

В список ответственных лиц, которые сорвали сроки, вошли глава комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, председатель комитета по природным ресурсам Павел Немчинов, председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, вице-губернатор Михаил Ильин (3 из 85), руководитель комитета по печати Константин Визирякин и др.

Из-за срывов дедлайна было принято решение решения о снижении ежемесячный поощрений руководителям. Наиболее частыми причинами срыва сроков являлись недостаток финансирования, ненадлежащий контроль за ходом работ подрядчиков.

Всего за 2020 год чиновникам Ленобласти необходимо было исполнить 1770 поручений губернатора.

Ранее ЗакС предоставило Гатчине статус столицы Ленобласти.

Фото: lenobl.ru