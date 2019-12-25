Поликлиники Приморского района получат оборудование на 110 миллионов рублей

На эти деньги приобретут 64 единицы оборудования для 12 поликлиник.

В Приморском районе Петербурга в рамках программы модернизации поликлиник на 2021-2025 годы выделено 110 миллионов рублей. На эти деньги приобретут 64 единицы оборудования для 12 поликлиник. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

На данный момент уже закупили шесть систем УЗИ, маммограф, две рентгеновские диагностические системы, две рентгеновские флюорографические системы. Также приобрели 10 операционных гинекологических столов, четыре универсальных стола для операционной, видеогастродуоденоскоп.

Пять поликлиник Приморского района получили 50 единиц оборудования.

Сегодня петербуржцы жалуются на сбои службы "122".

Фото: Piter.tv (архив)