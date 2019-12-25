Петербуржцы жалуются на сбои службы "122"

Петербуржцы жалуются на проблемы в работе Единой информационно-справочной службы "122". Не удаётся вызвать врача на дом, также не выходит и напрямую дозвониться до поликлиник.
Как отметили в соцсетях Единой информационно-справочной службы, на сервисе наблюдаются сбои. Однако специалисты уже работают над проблемой, сервис попытаются восстановить в ближайшее время.
Как отметили в комментариях петербуржцы, сервис зависает на вопросе о дате рождения больного.
В начале ноября из-за масштабного сбоя на "Озоне" петербуржцы начали скупать товары.
Фото: pexels
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