Крестный ход ограничит движение транспорта 12 сентября в центре Петербурга

Пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В Петербурге 11 и 12 сентября пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим в центре города будут введены временные ограничения в движении транспорта, сообщили в Комитете по транспорту.

С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября запретят остановку транспортных средств на площади Александра Невского. В это же время будет сужена проезжая часть на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд), а также на площади Александра Невского в направлении от моста Невского к Невскому проспекту.

Уже 12 сентября с 06:00 до 12:00 водители не смогут проехать по Казанской улице и по переулку Сергея Тюленина. В период с 08:00 до 13:30 будет закрыто движение по Невскому проспекту (от дома 175 до площади Александра Невского) и по площади Александра Невского. С 10.30 до 12:00 – по Невскому проспекту (от площади Александра Невского до Казанской площади).

В связи с данными перекрытиями общественный транспорт также пойдёт по изменённым маршрутам.

Также в Петербурге съемки фильма "Чистые" изменят движение транспорта 8 и 9 сентября.

Фото: Piter.TV