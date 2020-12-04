На овощной базе в Петербурге арестовали 10 тонн шампиньонов, помидоров и огурцов

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Роспотребнадзор арестовал 10 тонн овощей, которые прибыли в Петербург из неизвестной страны. Их обнаружили во время таможенного досмотра помещений одной из торгово-оптовых баз города, сообщила пресс-служба СЗТУ.

У шампиньонов, томатов и огурцов не было маркировки, которая бы подтверждала страну происхождения. Проверку проводили сотрудники Службы таможенного контроля и должностные лица Роспотребнадзора.

Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург привезли почти 20 тонн бразильских арбузов.

Фото: пресс-служба СЗТУ