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На овощной базе в Петербурге арестовали 10 тонн шампиньонов, помидоров и огурцов
Сегодня, 13:45
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nadezhda_sib

На овощной базе в Петербурге арестовали 10 тонн шампиньонов, помидоров и огурцов

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Возбуждено дело об административном правонарушении.

Роспотребнадзор арестовал 10 тонн овощей, которые прибыли в Петербург из неизвестной страны. Их обнаружили во время таможенного досмотра помещений одной из торгово-оптовых баз города, сообщила пресс-служба СЗТУ.

У шампиньонов, томатов и огурцов не было маркировки, которая бы подтверждала страну происхождения. Проверку проводили сотрудники Службы таможенного контроля и должностные лица Роспотребнадзора. 

Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург привезли почти 20 тонн бразильских арбузов. 

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: маркировка, овощи, овощная база
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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