10 тысяч человек обследовали на COVID-19 в Петербурге

О прибытии из других стран сообщил 31 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10365 человек. Сейчас на карантине находится 3343: из них — 172 в обсерваторе, 682 — на самоизоляции, 2489 — это контактные лица. О прибытии из других стран сообщил 31 человек.

Всего обработано 768 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, что на сегодняшний день в городе 13339 заболевших. При этом за время эпидемии умерло 133 человека, а выздоровело 3452.

Ранее мы сообщили, что почти каждый десятый петербуржец сдал тест на коронавирус.

Фото: Piter.tv