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10 тысяч человек обследовали на COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 11:39
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ruzannar

10 тысяч человек обследовали на COVID-19 в Петербурге

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О прибытии из других стран сообщил 31 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10365 человек. Сейчас на карантине находится 3343: из них  — 172 в обсерваторе, 682  — на самоизоляции, 2489  — это контактные лица. О прибытии из других стран сообщил 31 человек.

Всего обработано 768 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19. 

Напомним, что на сегодняшний день в городе 13339 заболевших. При этом за время эпидемии умерло 133 человека, а выздоровело 3452.

Ранее мы сообщили, что почти каждый десятый петербуржец сдал тест на коронавирус.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус спб, плазма крови, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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