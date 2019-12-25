Почти каждый десятый петербуржец сдал тест на коронавирус

Пробы взяли у свыше 524 тысяч жителей города.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции тест на коронавирус сдали более 524 тысяч человек. Так, тест сдал почти каждый десятый петербуржец.

В городе работает 31 лаборатория, которая проводит тест новой коронавирусной инфекции. С 1 марта на COVID обследовали 524 тысячи 834 человека. Всего в городе проживает около 5 миллионов 398 тысяч человек, отметили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 766 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 12 203 случая заражения. Умерло 104 человека. Выздоровело 2 661 человек. На карантине находится 3 014 человек.

Ранее мы писали, что в Смольном зафиксировали два случая COVID-19.

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