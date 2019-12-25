В Смольном зафиксировали два случая COVID-19

Болезнь обнаружили у двух сотрудников комитета по законности, правопорядка и безопасности городской администрации.

В среду, 21 мая, в комитете по законности, правопорядка и безопасности городской администрации зафиксировали два случая коронавируса.

Болезнь зафиксировали у двух сотрудников, работающих в разных отделах, с разницей в несколько недель. Отмечается, в комитете также регистрируют административные протоколы, в том числе и за несоблюдение режима самоизоляции.

Несмотря на то, что в управлении числятся 136 человек, а на местах находились не больше 24 человек в разные дни и все они использовали СИЗ, а помещения управления регулярно дезинфицировались, избежать заражения не удалось.

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