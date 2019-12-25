В Петербурге 10-летнего мальчика подозревают в сексуальном насилии над 8-летним ребенком

Мальчик рассказал в отделении полиции, как он издевался над 8-летним ребенком.

На Главной улице Приморского района были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка. По данным источника, в совершении насилия подозревают 10-летнего школьника, который дал признательные показания.

Мальчик рассказал в отделении полиции, как он издевался над 8-летним ребенком. По предварительной информации, издевательства могли происходить с 1 ноября 2020 по 31 мая 2021 года.

Возбуждено уголовное дело. Задерживать подозреваемого невозможно в силу его малолетнего возраста.

Ранее юная петербурженка обвинила отца в совершении развратных действий в ее отношении.

Фото: Piter.tv