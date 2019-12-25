Японский 105-летний врач открыл способ достичь долголетия

Доктор отметил, что у долгожителей есть общая черта – ни у кого из них нет лишнего веса.

Доктор Шигеаки Хинохара – японский врач и эксперт по долголетию. Он скончался в июле 2017 года в возрасте 105 лет. Еще до своей смерти он поделился национальным секретом здоровья и молодости, который делает Японию мировым лидером по продолжительности жизни. Об этом он рассказал в своей книге "Жить долго, жить хорошо", сообщило издание Express.

Доктор отметил, что у долгожителей есть общая черта – ни у кого из них нет лишнего веса. Шигеаки Хинохара также в своей книге описал свое питание, которое помогало ему оставаться в хорошей форме. Он ел продукты из цельного зерна, яйца, фрукты, овощи, молочные продукты, морепродукты, немного мяса. Из обработанных продуктов допускается сыр, оливковое масло и хлеб.

Доктор никогда не считал калории, а считал, что важно утолить голод и получить энергию от еды, при этом полезно голодать между приемами еды. Единственное, рекомендуется есть углеводы с утра.

В тандеме с физической активностью, по утверждениям Хинохары, такое питание обеспечит долгую и здоровую жизнь.

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