Выборгские таможенники нашли в колесе автомобиля 100 пачек сигарет

В отношении гражданина Финляндии возбуждено дело об административном правонарушении.

В колесе легкового автомобиля гражданина Финляндии, выезжающего из России через таможенный пост МАПП Светогорск, таможенники и пограничники нашли 100 пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Выборгские таможенники с помощью рентгенотелевизионного аппарата обнаружили, что водитель спрятал в правом заднем колесе личного автомобиля табачную продукцию. Всего там было 100 пачек сигарет.

В отношении гражданина Финляндии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП России. Перемещаемый с сокрытием от таможенного контроля товар, а также автомобильное колесо изъяты в качестве предмета и орудия совершения административного правонарушения.

Ранее в Ленинградской и Тверской областях с незаконного производства изъяли более 100 тонн табака.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ