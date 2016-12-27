"Мы та искра, что породит огонь": Появился итоговый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн"

В сети выложили итоговый трейлер восьмого эпизода культовой киносаги "Звездные войны: Последние джедаи".

Создатели киновселенной "Звездных войн" выполнили свои обещания. Они анонсировали итоговый трейлер восьмого эпизода 10 октября. Во вторник появился ролик, который станет последним перед премьерой фильма.

В трейлере показали всего понемногу. Тут и намек на то, что в Рэй слишком могучая сила, которой пугается Люк. И намек на переход девушки на темную сторону: она просит Кайло Рена стать ее учителем. Хотя перед этим нам показали, что сам главнокомандующий Первым орденом не совсем под властью темной стороны. Если отца своего он убил, то вот пустить ракету в командный пункт, где находится его мать. он не смог.

Финн сражается с капитаном Фазмой. Видимо, создатели учли жалобы фанатов на то, что крутого героя бездарно слили в седьмом эпизоде. А Чубакка завел себе милго питомца: в трейлере мелькнул пушистый зверек, подражающий чуи. Возможно, аворы "Звездных войн" захотели добавить в фильм милого героя, как в "Стражах галактики".

Мировая премьера состоится 13 декабря. российские фанаты "Звездных войн" смогут посмотреть новый эпизод уже 14 декабря.

Фото и видео: Официальны трейлер фильма