Станция метро "Звездная" вновь принимает пассажиров на вход

Стацию метро "Звездная" открыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Станция частично не работала на протяжении 36 минут. Проблема возникла из-за просадки напряжения. Из-за этого эскалаторы работали только на подъем.

Сейчас "Звездная" работает в штатном режиме.

Напомним, в Петербурге планируют отправить на капитальный ремонт сразу же несколько станций "синей" линии. Недавно был представлен проект реконструкции "Электросилы".

Фото: Piter.tv