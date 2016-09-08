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Станция метро "Звездная" вновь принимает пассажиров на вход
Сегодня, 15:58
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Станция метро "Звездная" вновь принимает пассажиров на вход

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Стацию метро "Звездная" открыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Станция частично не работала на протяжении 36 минут. Проблема возникла из-за просадки напряжения. Из-за этого эскалаторы работали только на подъем. 

Сейчас "Звездная" работает в штатном режиме.

Напомним, в Петербурге планируют отправить на капитальный ремонт сразу же несколько станций "синей" линии. Недавно был представлен проект реконструкции "Электросилы". 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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