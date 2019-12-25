Петербургских журналистов попросили включить в план приоритетной вакцинации от ковида

С инициативой в адрес комздрава выступил глава городского отделения Союза журналистов.

Глава петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих попросил включить городских сотрудников СМИ в план приоритетной вакцинации от коронавируса. Информацию опубликовал официальный аккаунт отделения Союза журналистов в Facebook.

В своем письме на имя главы комздрава Дмитрия Лисовца Шерих подчеркнул, что работа журналистов предполагает ежедневные "контакты с большим количеством людей и разъезды по всей территории нашего города", поэтому приоритетная вакцинация должна касаться не только медиков, полицейских, учителей, работников общественного транспорта и торговли. Именно эти профессии и еще ряд других попали в перечень рекомендации Минздрава о приоритетной вакцинации от коронавируса.

Шерих напомнил, что корреспонденты, операторы и другие работники СМИ выполняют важнейшую для общества задачу по донесению достоверной информации о происходящем и противодействию фейков.

Прошу Вас принять все необходимые меры для включения работников СМИ в перечень приоритетных групп вакцинации против COVID-19 на территории Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих

Также мы сообщали, что в Петербурге к 25 декабря откроют 70 пунктов вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.TV