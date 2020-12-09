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В Петербурге к 25 декабря откроют 70 пунктов вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:06
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nastya960

В Петербурге к 25 декабря откроют 70 пунктов вакцинации от коронавируса

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К 25 декабря ожидается поступление новой партии вакцины.

На данный момент в Петербурге работают два пункта вакцинации от коронавируса, но уже через неделю их количество вырастет до 12. Такое заявление сделал глава Комздрава Дмитрий Лисовец. Об этом сообщил 78.ru

К 25 декабря ожидается поступление новой партии вакцины. И только когда можно будет говорить о массовой вакцинации, в Петербурге развернут 70 пунктов.

На данный момент в Петербург уже поступило 2000 доз по двум компонентам вакцины от коронавируса "Спутник V". 

Вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Фото: pixabay

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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