Специалисты осмотрели ЖК "Ломоносовъ" перед возобновлением стройки

На данный момент проводится прием-передача строительной площадки.

Специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами" проверили стройплощадку ЖК "Ломоносовъ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Площадку нужно было осмотреть перед тем, как передавать новому застройщику — ООО "Специализированный застройщик Капитан". На данный момент подготовлено место для размещения строительных бытовок. Строительные краны и другую технику привезут в ближайшее время.

Проверка показала, что во втором комплексе работает отопление и лифты, трубы восстановлены. Счетчики воды и тепла передадут управляющей компании. Их отдадут дольщикам, когда они примут квартиры. Опломбирование электросчетчиков производится при заключении договора абонента с "Ленэнерго".

Специалисты направили в Росреестр пакет документов с исправленными замечаниями для постановки дома на кадастровый учет. Более 30 рабочих устраняют недоделки и готовят помещения к передаче.

Подготовительные работы перед началом строительства должны быть завершены до конца февраля.

Фото: ВКонтакте / ЖК Ломоносовъ